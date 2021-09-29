Председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий обсудил с послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким эпидемиологическую ситуацию и необходимость усиления контроля за документами о вакцинации в обеих странах.

В приграничных с Польшей регионах растет число больных Covid-19 и уровень госпитализации. Вероятно, через несколько недель во Львовской, Ровенской и Волынской областях усилят карантин.

За минувшие сутки в Украине выявлено почти 10 тыс. больных с Covid-19. В Польше же — менее одной тысячи. Благодаря вакцинации половины населения ситуация в соседней стране пока довольно стабильная.

Польская сторона заинтересована в том, чтобы поток путешествующих из Украины не вызвал увеличения темпов распространения эпидемии.

А между тем, по словам пана Бартоша, польские пограничники обнаруживают у украинцев поддельные справки о вакцинации. Польша, к сожалению, еще не имеет технических средств для проверки достоверности сертификатов вакцинации в приложении Дія.

Достигнута договоренность, что этот вопрос будет решен, ведь сертификат в Дії признан многими странами одним из лучших технических решений.

Украина со своей стороны должна активизировать борьбу с фальшивыми документами о вакцинации. В последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против тех, кто подделывал сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты.

В основном изготавливают поддельные бумажные документы, сфальсифицировать сертификат в Дії почти невозможно.

В итоге встречи: договоренность о поставках в Украину вакцины, экспресс-тестов на антиген, возможность производства кислородных станций для украинских больниц.

Источник: Михаил Радуцкий