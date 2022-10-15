Новый президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Эггер поговорила по видеосвязи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Темой разговора была важность доступа МККК к военнопленным, особенно тем, которые находятся в Еленовке.

— И мы будем требовать получения доступа. Это — мой приоритет, – сказала Мирьяна Эггер.

Андрей Ермак призвал Красный Крест сделать все возможное, чтобы попасть в колонию в Еленовке. По его словам, уже 17 октября представители МККК должны приехать на Восток Украины. И это было бы очень важным шагом.

— На сегодня на оккупированных территориях нашей страны ситуация с нарушением прав человека такая, какой мир не видел на протяжении десятилетий, — сказал Андрей Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины выразил надежду, что с приходом Мирьяны Эггер Красному Кресту удастся преодолеть проблемы гуманитарного характера, в том числе и те, которые наделала РФ, начав войну.