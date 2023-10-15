Команда ученых Национального института здоровья Минздрава США совместно с коллегами Национального института старения (NIA) в ходе исследования выяснили, что снижение общего потребления калорий может омолодить мышцы и активировать биологические пути, важные для хорошего здоровья.

Исследователи проанализировали данные участников Комплексной оценки долгосрочных последствий снижения потребления энергии (CALERIE), в которой изучалось, приносит ли умеренное ограничение калорий пользу для здоровья людей.

В течении двух лет участников эксперимента просили снизить ежедневное потребление калорий на 25%. Однако максимум, которого группа смогла достичь, было снижение на 12%. Тем не менее, даже этого оказалось достаточно, чтобы активировать большинство биологических путей, которые важны для здорового старения.

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— Такое небольшое снижение потребления калорий вполне осуществимо и может иметь большое значение для вашего здоровья, — отметил научный директор NIA Луиджи Ферруччи.

Затем исследовательская группа попыталась понять молекулярную основу преимуществ, наблюдаемых в предыдущих исследованиях ограничения калорий на людях.

Результаты показали, что люди, соблюдающие ограничение калорий, потеряли мышечную массу и вес в среднем на десять килограммов за первый год и сохранили свой вес в течение второго года.

Однако, несмотря на потерю мышечной массы, участники не потеряли мышечную силу, что указывает на то, что ограничение калорий улучшило качество мышечной массы.

Для этого ученые использовали биопсии мышц бедра участников CALERIE в начале эксперимента, а затем через один и два года.

Дальнейший анализ помог установить, что более низкое потребление калорий активирует гены, ответственные за выработку энергии и обмен веществ, а также приводит к снижению воспаления.