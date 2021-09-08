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Опыт знакомых и поиск информации: почему украинцы не спешат делать прививки

8 сентября, 15:49 Людмила Грубнік
Опыт знакомых и поиск информации: почему украинцы не спешат делать прививки
Источник: Depositphotos

Украинцы не спешат делать прививки от коронавируса из-за того, что хотят сначала увидеть, как это делают их родственники или знакомые.

Об этом Фактам ICTV рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Многие люди ждут, когда вакцинируется их родственник или знакомый. И только после того, как они получают опыт своего близкого, могут принимать взвешенное решение о начале вакцинации, — отметил Игорь Кузин.

Кроме того, они ищут дополнительную информацию о вакцинах и неблагоприятных последствиях иммунизации.

— Это люди, которые не против самого факта вакцинации, но хотят получить дополнительную информацию, — добавил он.

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Главный санврач призвал граждан активнее вакцинироваться от коронавируса, и делать это сейчас, когда нет очередей в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки.

Также укол важно сделать перед вероятной вспышкой заболеваемости коронавирусом, которую прогнозируют на осень. Прививка, по словам экспертов, спасает от тяжелых последствий заболевания и смерти в случае инфицирования.

Теги
Ігор Кузін , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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