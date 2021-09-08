Украинцы не спешат делать прививки от коронавируса из-за того, что хотят сначала увидеть, как это делают их родственники или знакомые.
Об этом Фактам ICTV рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
— Многие люди ждут, когда вакцинируется их родственник или знакомый. И только после того, как они получают опыт своего близкого, могут принимать взвешенное решение о начале вакцинации, — отметил Игорь Кузин.
Кроме того, они ищут дополнительную информацию о вакцинах и неблагоприятных последствиях иммунизации.
— Это люди, которые не против самого факта вакцинации, но хотят получить дополнительную информацию, — добавил он.
Главный санврач призвал граждан активнее вакцинироваться от коронавируса, и делать это сейчас, когда нет очередей в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки.
Также укол важно сделать перед вероятной вспышкой заболеваемости коронавирусом, которую прогнозируют на осень. Прививка, по словам экспертов, спасает от тяжелых последствий заболевания и смерти в случае инфицирования.