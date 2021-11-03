Начиная с понедельника, 1 ноября, в регионах, которые перешли в красную зону эпидемической опасности, начали работать специальные рабочие группы. Они проверяют соблюдение карантинных ограничений, которые направленны на ограничение распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— В рабочие группы, которые занимаются проверками соблюдения требований красной зоны, входят представители Минздрава, Минрегиона, Нацполиции и Госпродпотребслужбы, — отметил министр.

Он также напомнил, что вчера, 2 ноября, украинский парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за фальсификацию сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн. или ограничение свободы на срок до двух лет.

Призывы же некоторых граждан саботировать вакцинальную кампанию, которая сегодня проходит в Украине мощными темпами, Виктор Ляшко назвал насмешкой над медицинскими работниками и над людьми, которые потеряли своих родных и близких из-за коронавируса.