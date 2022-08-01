Исследователи Школы медицины Университета Вирджинии (США) обнаружили, что взрослые с хроническим заболеванием почек, как правило, едят меньше фруктов и овощей, чем те, у кого этого заболевания нет.

Чтобы обнаружить это, ученые проанализировали данные о привычках употребления фруктов и овощей из трех циклов Национального исследования состояния здоровья и питания, проведенного в период с 1988 по 2018 годы.

— Потребление большего количества фруктов и овощей тесно связано со здоровьем при многих различных заболеваниях, — отметила специалист по заболеваниям почек UVA Health доктор Джулия Дж. Скиалла.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно 37 млн взрослых американцев страдают хроническим заболеванием почек, которое возникает, когда почки не могут эффективно фильтровать кровь человека. Это может привести к высокому кровяному давлению, сердечным заболеваниям и инсульту.

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Исследовательская группа рекомендует не только провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять связь между потреблением фруктов и овощей и хроническим заболеванием почек, но и выяснить, как заставить американцев есть больше фруктов и овощей.

С помощью этого и аналогичных исследований ученые хотят побудить как здоровых людей, так и пациентов с хроническим заболеванием почек пересмотреть свое потребление фруктов и овощей, включив в свой повседневный рацион большее разнообразие и количество необработанных или минимально обработанных фруктов и овощей.