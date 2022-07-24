Сегодня, 24 июля, Украину посетил легендарный британский нейрохирург Генри Марш. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Сегодня в гости в Минздрав Украины пожаловал Генри Марш. Час общения пролетел как одна минута. Поговорили о войне, о военной нейротравме, о мультидисциплинарных командах при сложных травмах головы, о медицинском образовании и о поддержке Украины, — написал министр.

По словам Виктора Ляшко, когда в завершении разговора Генри Марша спросили, какой бы совет он дал министру, нейрохирург ответил: меняйте последипломное медицинское образование в Украине.

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Напомним, что Генри Марш — ведущий британский нейрохирург, который активно помогает развитию нейрохирургической помощи в Украине.

Генри Марш является автором таких медицинских бестселлеров как “Не навреди: Истории о жизни, смерти и нейрохирургии” и “Призвание”.

До 2015 года Генри Марш работал старшим нейрохирургом-консультантом в больнице Св. Юрия в южном Лондоне, в одном из крупнейших британских центров хирургии мозга. Специализируется на операциях на мозге под местной анестезией.

В 2004 году стал главным персонажем документального фильма ВВС “Your Life in Their Hands” (“Ваша жизнь — в их руках”), который получил золотую медаль Королевского телевизионного общества.

Начиная с 1992 года, сотрудничает с нейрохирургами постсоветских стран, главным образом в Украине. Первым в Украине сделал операцию по невралгии тройничного нерва.

Зимой 2013—2014 был в Киеве во время Евромайдана. Неоднократно приезжал во Львов, где давал бесплатные консультации в нейрохирургическом отделении Детской клинической больницы, а также выступал в украинских медицинских вузах с лекциями.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко