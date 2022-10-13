Биофармацевтические компании Merсk и Moderna объявили о совместной работе над препаратом от меланомы. Они начинают вторую фазу испытаний препарата, который является комбинацией двух передовых разработок компаний.

— РНК-вакцина компании Moderna будет использоваться вместе с иммуноонкологическим препаратом для лечения злокачественных опухолей компании Merck, моноклональным антителом Пембролизумаб, — говорится в сообщении.

Отмечается, что РНК-вакцина активирует Т-клетки, нацеленные на специфические мутации опухолей, в то время как моноклональные антитела вводятся с целью предотвращения блокировки работы T-лимфоцитов некоторыми клеточными белками.

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Сообщается, что эта новость повысила акции компании Moderna на 16%. На данный момент вакцина от коронавируса – ее единственный коммерчески доступный продукт.

Пембролизумаб – самый успешный препарат Merck. Его продажи составили 35% от общего количества продаж компании.

Меланома – это агрессивное злокачественное новообразование, которое поражает кожу, слизистые оболочки и даже сетчатку глаза.