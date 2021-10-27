За сутки 25 октября 2021 года в Украине от коронавируса умерли 734 человека. Минздрав зафиксировал наибольшее количество летальных случаев за день с начала пандемии. С этим показателем страна снова находится среди лидеров в Европе и мире по числу смертей от вируса.

Согласно статистике за тот день, по количеству новых смертей в мире Украина стала третьей, второе место заняла РФ (+1 106 летальных случаев), а первое – США (+1 451).

В Европе Украину “обогнала” только РФ.

Всего же 25 октября от коронавируса в мире умерли 7 552 человека, из них 734 (!) украинца.

Также много людей от вируса продолжает умирать в Индии, Румынии и Бразилии.

В то же время ситуация не улучшается.

По обновленным данным Минздрава, за сутки 26 октября вирус унес жизни 692 украинцев. Это означает, что страна и дальше будет находиться среди “мировых лидеров” по количеству новых смертей от коронавируса.

В целом за время пандемии в стране умерли 65 628 граждан.

Источник: Worldometers