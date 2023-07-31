Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні успешно вживили 33-летнему Александру Журавлю протез в кость нижней конечности, которую он потерял в боях под Соледаром. Это уже второй пациент в Украине с такого рода протезом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медобъединия Львова, в состав которого входит Центр.

— Александр — из Полтавы. Там до большой войны работал ветеринаром на ферме. 24 февраля 2022 года сразу вступил в местную тероборону. А в парамедики переквалифицировался уже перед отправкой под Соледар, — пишут медики.

Тяжелое ранение Саша получил в январе, во время эвакуации раненого. По его словам, погода в тот день была летная, враг поднимал в небо много дронов, один из которых и выследил украинских защитников.

Начался минометный обстрел. Один из снарядов упал рядом с Александром. Когда он открыл глаза, то увидел, что остатки правой ноги держатся только на нескольких мышцах.

В Днепре изуродованную конечность ампутировали, а потом еще 11 дней он находился в коме. Далее тяжело раненого перевезли в Киев. Там еще два с половиной месяца в реанимации. Потом — лечение в Черновцах. А на протезирование и реабилитацию Александра отправили во Львов.

Во время пребывания в Центре сюда как раз приехал гуру остеоинтеграционного метода протезирования — австралийский врач Муньед Аль Мудерис. Александр стал одним из пациентов, которым вживили имплант, к которому крепится протез, прямо в кость.

По словам медиков, такая искусственная конечность имеет ряд преимуществ. Она более чувствительна и функциональна по сравнению с традиционными методами протезирования.

Через полгода после тяжелого ранения и потери ноги Саша начал ходить. Говорит, даже не надеялся, что удастся так быстро встать.

Сейчас Александр ежедневно активно тренируется с физическим терапевтом. Когда восстановится, говорит, что хочет еще быть полезным фронту, мол, там его побратимы, которым тяжело и которым нужно помочь.

Источник: Первое медобъединение Львова