У 20-летней женщины из Флориды из живота удалили кисту яичника размером с гимнастический мяч.

Эллисон Фишер из Джексонвилля сказала, что опухоль была настолько большой, что ей казалось, что она беременна десятью детьми, и она не могла наклоняться или видеть свои ноги.

Она регулярно сталкивалась с болями в животе, вздутием живота. Но уроженка Флориды отложила посещение врачей, опасаясь затрат и надеясь, что это просто уйдет.

Диагноз рак, поставленный ее матери в начале 2021 года побудил ее провериться, и врачи обнаружили, что у нее гигантская киста яичника, и ее необходимо удалить хирургическим путем.

Новообразование было размером с мяч для упражнений или очень большой арбуз, и весило более 45 кг, что составляло пятую часть ее веса.

Фишер сказала, что удаление опухоли спасло ей жизнь и заставило снова почувствовать себя человеком.

Мисс Фишер сказала, что сейчас учится водить машину. Она также собирается делать операцию обходного желудочного анастомоза, чтобы помочь ей сбросить вес.

До удаления опухоли она весила 220 кг, а сейчас вес снизился до 180 кг. Она стремится довести свой вес 80 кг.

Врачи говорят, что им также удалось сохранить фертильность женщине, потому что у нее остался левый яичник.

Фишер впервые забеспокоилась, что что-то не так, когда ей было 14 лет, но врачи посоветовали ей похудеть и даже заставили присоединиться к людям, следящим за своим весом.

Ее менструальный цикл начался, когда ей было 17 лет. Он длился год и прекратился, прежде чем вернуться позже ненормально тяжелым. У нее никогда не было регулярных месячных.

В 2020 году у нее начались боли в животе. Но она откладывала посещение врачей, потому что у нее не было медицинской страховки, и она боялась, что они просто скажут ей похудеть.

В 2021 году у ее матери Эйлин был диагностирован рак. Фишер сказала, что, увидев все, с чем боролась ее мать, она решила снова обратиться к врачам.

К этому моменту ее уже спрашивали, ни беременна ли она, а ее живот стал твердым как камень.

В ноябре она отправилась в больницу Вознесения Святого Винсента в Джексонвилле, где при сканировании была обнаружена опухоль, но оказалось, что она не злокачественная. Врачи рекомендовали ей операцию.

