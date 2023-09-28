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Думали шишка, а оказалось — мозговая грыжа: в США родился мальчик с редкой патологией

28 сентября 2023, 17:18
Марина Мелехова редактор
новонароджений
Источник: Pixabay

В США родился мальчик с врожденной патологией — шишкой на голове. Оказалось, это редкая мозговая грыжа.

Педиатры Чикагской детской больницы впервые заметили патологию, когда ребенку было две недели. Во время обследования они нашли на голове мальчика красно-синюю шишку, окруженную темными длинными волосами. Этот признак часто указывает на наличие мозговой грыжи.

Фото: JAMA Dermatology

После проведения МРТ был установлен первичный диагноз — врожденная аплазия кожи. Однако он подтвердился лишь частично, когда шишку удалили хирургическим путем.

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На самом деле элементы коры головного мозга, сосуды и иммунные клетки были связаны с мозговой тканью. Таким образом, выяснилось, что это мозговая грыжа.

Этот случай является чрезвычайным в педиатрии, и он подобен другому, когда мальчик родился без нижней части позвоночника. Причины подобных патологий до сих пор не установлены.

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Источник: Live Science

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