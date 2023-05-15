Во Львовской областной больнице спасали 51-летнего мужчину, которого скорая доставила из Золочевского района почти в коме. Диагностировали острое отравление.

Не дожидаясь результатов анализов, пациента тут же сразу направили на гемодиализ. Понадобилось шесть часов, что очистить от токсинов организм и привести в чувство мужчину, чтобы он мог хоть что-то рассказать.

Оказалось, после приема хорошей порции водки, он соблазнился на бутылку с антифризом, считая, что это ликер. Как известно, антифриз — жидкость, применяемая для охлаждения двигателей и другого оборудования. Очень токсичная жидкость.

По словам врачей, если антифриз попал в желудок, помочь можно, когда с момента происшествия прошло не более 6 часов. В этом случае прошло 12! Так что шансов спастись у пьяницы было очень мало.

Можно сказать, он выжил лишь благодаря профессионализму врачей.

Но на следующий день медиков ждала еще одна новость. Немного придя в себя, пациент вспомнил, что пил не сам, а с 71-летним напарником.

Начали того напарника разыскивать. Лечащий врач Наталья Поворозник позвонила коллегам из Буской районной больницы, чтобы узнать, не поступал ли к ним такой человек. Ведь отравление антифризом очень опасно, если вовремя не оказать помощь, человек может умереть.

Из Буска сообщили, что действительно есть у них такой пациент. Его доставили в районную больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Правда, компьютерная томография инсульт не подтвердила.

Учтите, что с момента употребления “ликера” прошло уже больше суток. Напарника срочно доставили в областную больницу, где все еще боролись за жизнь первого любителя горячительных напитков.

Спас второго мужчину… спирт, которым он чуть позже решил тот ликер запить. А спирт, как хорошо знают врачи, антидот антифриза.

Только чудом почки обоим спасли. Однако до сих пор, через неделю после выписки, здоровье пациентов держат под контролем.

Источник: Zaxid.Net