Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра успешно прооперировали подростка с опухолью костей таза. Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— К хирургам обратился 15-летний Петр, которого долгое время донимала сильная боль в спине. Подросток занимался тяжелой атлетикой и мечтал о карьере спортсмена. Но боль мешала тренироваться, — пишут медики.

По их словам, в Центре парню диагностировали опухоль, которая была расположена на внутренней части костей таза, имела огромные размеры и сжимала другие органы.

Рентгенологическое обследование показало, что образование доброкачественное, поэтому потребности в назначении биопсии не было.

— У пациента обнаружили опухоль тела подвздошной кости таза, это самая массивная часть тазовой кости. Предложили оперативное вмешательство: удаление опухоли с последующим восполнением дефекта костным имплантом, — сообщил хирург-ортопед Александр Щуровский.

Медик также рассказал, что опухоли костей таза, особенно на внутренней стороне, самые тяжелые для хирургов из-за осложненного доступа к образованию.

Однако у специалистов Центра большой опыт в лечении таких патологий. Поэтому и на этот раз вмешательство было успешным. Сегодня Петр выздоравливает и ждет продолжения тренировок.

Источник: ЗУСДМЦ