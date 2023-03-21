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Два дня будет оперировать с украинскими хирургами: во Львов приехал личный врач Билла Клинтона

21 марта 2023, 13:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
особистий лікар Клінтона

Личный врач Билла Клинтона, американский пластический хирург, отец которого служил в дивизии СС Галичина, Джеймс Сан и еще шестеро хирургов из США накануне прибыли во Львов, чтобы помогать украинцам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова.

— Миссия уже начала работу в нашей детской больнице Святого Николая. Консультации накануне продолжались до позднего вечера. Американцы совместно с нашими медиками осмотрели около ста пациентов. Это как дети, так и взрослые, — говорится в сообщении.

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Следующие два дня — операции. Предварительно их запланировано 15. Из них три — взрослым.

Чтобы помочь каждому, американские хирурги будут работать бок о бок с украинскими коллегами одновременно в трех операционных.

Среди пациентов — украинцы с послеожоговыми дефектами, врожденными и приобретенными пороками лица, нейрохирургическими травмами.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики Операция США
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