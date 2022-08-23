В городе Новомиргород Кировоградской области 12-летний подросток отравился дикорастущими шампиньонами, который собирал его отец. Сейчас ребенок проходит лечение в областной детской больнице Кропивницкого.

Как сообщила представителям СМИ главный санитарный врач области Надежда Оперчук, это первый случай отравления грибами с начала сезона 2022 года. В то время, как в 2021 году в регионе зафиксировали девять случаев отравления грибами. Все – среди взрослых. Трое из них скончались.

— Отец собирал грибы в посадке. Все что видел, все резал. Мальчик пролежал дома три дня. И только когда уже пожелтел, родители обратились в больницу. День-два был в реанимации, — рассказал главный врач Василий Хорощак.

По его словам, в настоящее время пациент переведен в инфекционное отделение. Его состояние стабильное, анализы в норме. Когда выпишут, пока неизвестно: все зависит от того, как организм будет реагировать на лечение.

Сейчас смотрят

В Украине в этом году хороший урожай грибов. Их ценители могут насладиться и тихой охотой, и любимыми блюдами. Однако с грибами надо быть осторожными, употребление несъедобных грозит отравлением.