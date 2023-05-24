Из-за не вовремя выявленного вируса герпеса во Львове умерла 37-летняя женщина с диагнозом герпетический энцефалит.

Возбудитель заболевания обнаружили инфекционисты Львовской инфекционной больницы уже после двух месяцев скитаний пациентки по медицинским учреждениям. Никто не мог установить ей диагноз.

В результате, лечение начали только тогда, когда уже ничего нельзя было сделать. Месяц медики боролись за жизнь пациентки. Но чуда не произошло. Женщина умерла от воспаления мозга.

В феврале она переболела коронавирусом. Вскоре у нее начала болеть голова, мучило головокружение, повысилась температура, трудно стало выговаривать слова. Пациентка заподозрила инсульт или опухоль мозга и пошла на консультацию к невропатологу. На МРТ чего-то тревожного не обнаружили, поэтому назначили симптоматическое лечение и отпустили домой.

В течение почти двух месяцев обращалась к врачам разных специальностей. Когда пришла в инфекционную больницу, время было упущено. Однако именно здесь у нее заподозрили вирусный герпетический энцефалит, сразу госпитализировали и назначили специфическое лечение для уничтожения вируса.

Вирус герпеса поражает центральную нервную систему, и может провоцировать развитие менингита или энцефалита, которые ведут к тяжелой инвалидизации и часто к смерти.

— Ранее у пациентов с такими диагнозами была 100% смертность, но сейчас 80% больных выздоравливает, но при условии вовремя начатого лечения, — говорит заведующая 4-го диагностического отделения инфекционной больницы Тамила Алексанян.

По словам Тамилы Алексанян сейчас наблюдается много нетипичных случаев энцефалита. Такие пациенты попадают в различные отделения больниц (неврологическое, терапевтическое). Только когда назначенное лечение не дает результата, их направляют в инфекционную больницу.

— Согласно протоколам, лечение энцефалита нужно начинать тогда, когда есть только подозрение. Если анализы на 3-5 день не подтвердят диагноз, тогда лечение отменяют, — говорит врач.

Главное, вовремя остановить болезнь, потому что клетки мозга под действием вируса очень быстро погибают.

Врачи инфекционной больницы говорят, что с начала года у них увеличилось количество пациентов с диагнозом энцефалит (воспаление мозга). Это может быть связано с пандемией Covid-19, после которой нарушается функция иммунной системы.

Источник: Zахіd.net