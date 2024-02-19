Хирурги Центра Незламные впервые выполнили сложную операцию по реконструкции нижней челюсти защитнику, который ждал почти два года.

Обломок боеприпаса разорвал пол-лица

В начале полномасштабного вторжения Андрей Грушко с Херсонщины нес службу в Донецкой области. 12 марта 2022 года осколок российского снаряда разбил парню челюсть и чуть не лишил жизни.

— Это был обычный день. Мы держали позиции и следили за противником. Когда прилетело, я смотрел в бинокль и даже не понял, что произошло, — вспоминает защитник.

Побратимы смогли остановить массивное кровотечение и эвакуировать тяжелораненного бойца. Затем почти два года Андрей проходил лечение в разных медицинских учреждениях Украины, но только в реабилитационном Центре Незламные его смогли прооперировать.

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Ювелирная работа по реконструкции челюсти

Из-за отсутствия части кости и зубов, молодой человек все это время не мог нормально питаться: жевать и есть твердую пищу. Чтобы это исправить, хирурги вставили в челюсть защитника титановый имплантат, однако он не прижился.

Тогда врачи решили заместить недостающий фрагмент собственной костью пациента. Эта почти ювелирная работа, недаром она считается одной из самых тяжелых операций в челюстно-лицевой хирургии. Ведь для этого нужно соединить множество маленьких сосудов толщиной всего с человеческий волос.

Специалисты Центра вместе со своими американскими коллегами уже неоднократно выполняли такие микрохирургические вмешательства. Но команда врачей во главе с руководителем Центра головы и шеи Олегом Ковтуняком впервые успешно справилась с этой задачей самостоятельно. Операция длилась 14 часов, и кость челюсти наконец прижилась.

Лицо со шрамом

Уже через две недели после восстановления лица Андрей смог поехать к жене и маленькому сыночку.

— Жизнь — очень дорогая вещь, особенно это понимаешь, когда ты на грани жизни и смерти, — говорит защитник.

Именно поэтому он хочет оставить шрамы, чтобы не забывать о ценности каждого момента.

Источник и фото: Unbroken Ukraine