Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова провели хирургическое лечение мужчины, страдавшего от тяжелой патологии кишечника, которая, в конце концов, привел к завороту кишок и непроходимости.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— О том, что порок кишечника у него врожденный, 39-летний Дмитрий узнал два года назад, когда обратился за медицинской помощью. Жаловался на метеоризм и плохой стул, — пишет медики.

Тогда врачи диагностировали дольохосигму – удлинение сигмовидной кишки. В норме ее длина – до 40 см, у Дмитрия же – около 70 см. По статистике, каждый четвертый человек имеет удлиненную сигмовидную кишку. И в 90% случаев эта патология никак себя не проявляет на протяжении жизни.

Медики предложили Дмитрию разные варианты лечения, в том числе и хирургическое вмешательство. От операции больной отказался и выбрал консервативное лечение: специальную диету и таблетки.

Впрочем, периодически его состояние обострялось и он снова шел к врачу. Очередная терапия приносила только временное облегчение.

Две недели назад Дмитрию скрутило живот, как никогда раньше. Метеоризм был так силен, что уже не помогали никакие таблетки. А каждое движение отзывалось нестерпимой болью в животе. Он даже не мог завязать шнурки без посторонней помощи.

Дмитрий понял, что на этот раз все гораздо серьезнее и обратился за помощью в больницу Святого Луки.

Здесь специалисты выяснили причину острого состояния: удлиненная кишка образовала петли, привела к завороту кишок и непроходимости. Возник высокий, опасный для жизни, риск интоксикации. Поэтому Дмитрий решился на операцию.

Чтобы стабилизировать и облегчить состояние пациента, хирурги сначала провели колоноскопию. А впоследствии выполнили лапороскопическую операцию: через небольшие разрезы подшили к передней брюшной стенке петли кишки, чтобы они в дальнейшем не запутывались.

Операция длилась полтора часа и прошла успешно.

Дмитрий уже дома. Он прекрасно чувствует себя и радуется, что наконец-то может есть без страха, что появится дискомфорт или боль.

Дмитрий откровенно рассказывает о пережитом, чтобы другие люди с подобными проблемами не терпели боли и не стеснялись обращаться за медицинской помощью.

Источник: Первое медобъединение Львова