Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава сообщил об очередном (втором с начала года) случае дирофиляриоза в области.

Жертвой гельминта стала 24-летняя львовянка, из-под век которой медики Львовской областной клинической больницы вытащили 14-сантиметрового паразита.

Гельминт вырос таким большим, потому что на самом деле развивался под веком молодой женщины почти два года. Все это время она чувствовала какое-то шевеление в глазу, зуд. Но когда рассказывала об этом близким, над ней просто смеялись и предлагали попить успокоительное.

Львовянка обратилась за медицинской помощью уже когда появилась болезненная опухоль в уголке глаза. Тогда и обнаружили причину проблемы — дирофиляриоз. Опухоль вместе с гельминтом удалили.

Дирофиляриоз — инфекционная болезнь, распространенная среди животных и способная передаваться людям. Вызывают ее гельминты рода Dirofilaria. Заболевание переносят комары. В организм человека личинка гельминта попадает через укус комара.

Эти гельминты поселяются почти в половине случаев именно в глазу, на его слизистых оболочках или на внутренней стороне век.

С момента заражения человека до образования опухоли может пройти от одного месяца до двух лет.

Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти до размеров опухоли.

В месте локализации паразита ощущается зуд, жжение, наблюдаются отеки и покраснения. Могут быть жалобы на головную боль и общее недомогание.

Чтобы уберечься от инфицирования, медики советуют пользоваться средствами, отпугивающими комаров. Как для себя, так и для домашних животных, которые могут быть источниками инвазии.

Источник и фото: Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ