В Киеве созданы два игровых пространства для маленьких пациентов, которые проходят лечение и реабилитацию в Охматдете.
Здесь ежедневно получают помощь сотни детей со всей Украины, а их родители фактически живут в больнице вместе с ними.
Они учатся и проводят свободное время, однако раньше соответствующих мест для развлечений и отдыха не было.
Благотворительная организация СОС Дитячі Містечка решила исправить ситуацию и создала два современных детских пространства, где дети могут психологически разгрузиться, поиграть со сверстниками и получить заряд позитива.
По этому случаю благотворители устроили праздник и пригласили клоунов для развлечения детей.
Сегодня игровые пространства помогают малышам быстрее восстанавливаться. А у родителей есть возможность отдохнуть и расслабиться.
Источник и фото: СОС Дитячі Містечка