В Киеве созданы два игровых пространства для маленьких пациентов, которые проходят лечение и реабилитацию в Охматдете.

Здесь ежедневно получают помощь сотни детей со всей Украины, а их родители фактически живут в больнице вместе с ними.

Они учатся и проводят свободное время, однако раньше соответствующих мест для развлечений и отдыха не было.

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Благотворительная организация СОС Дитячі Містечка решила исправить ситуацию и создала два современных детских пространства, где дети могут психологически разгрузиться, поиграть со сверстниками и получить заряд позитива.

По этому случаю благотворители устроили праздник и пригласили клоунов для развлечения детей.

Сегодня игровые пространства помогают малышам быстрее восстанавливаться. А у родителей есть возможность отдохнуть и расслабиться.

Источник и фото: СОС Дитячі Містечка