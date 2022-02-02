В Украине и дальше ухудшается эпидситуация, поэтому все больше регионов попадают в оранжевую зону.

Согласно обновленной информации Минздрава, два региона находятся в красной зоне – Ивано-Франковская и Ровенская области.

Большинство регионов попали в оранжевый уровень эпидопасности — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области.

Также в этой зоне находится Киев.

В то же время только два региона в желтой зоне карантина — Кировоградская и Полтавская области.

Согласно обновленной статистике коронавируса в Украине, за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 35 014 человек, среди них 4 190 детей и 940 медработников.

От осложнений, которые вызвал вирус, за последние 24 часа умерли 204 человека. В то же время выздоровели за сутки 9 894 человека. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 314 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (2 953), Одесской (2 725), Харьковской (2 121), Хмельницкой (1 766), Днепропетровской (1 732) и Ровенской (1 695) областях.