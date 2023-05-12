В больнице Святого Пантелеймона 22-летнюю девушку, которая с детства борется за свою жизнь, знают чуть ли не все врачи. Несмотря на то, что у нее почечная недостаточность, изнурительная боль и отмирание сустава, она не теряет надежду, что в конце концов все будет хорошо.

Насте — 22 года и живет она в селе Годовица. Еще в детстве девушке диагностировали почечную недостаточность.

В 9 лет она попала в ДТП, в результате почти все внутренние органы получили повреждения, а больные почки совсем отказывают.

С 13 лет трижды в неделю — гемодиализ. В 16 — в Беларуси девочке пересаживают почку. Очень радовалась. Но через три года — отторжение пересаженного органа.

Еще через год, когда донорскую трансплантацию уже делают и в Украине, Настя снова решается на пересадку. Но ее организм, к сожалению, снова не принял донорский орган.

Однако у девушки нет отчаяния. Она устраивается на работу официанткой, в свободное время (между гемодиализами) занимается спортом, бегает и ездит на велосипеде.

Но судьба снова наносит ей удар. Как-то заболел тазобедренный сустав. Думала, перетрудилась, однако чем дальше, боль усиливалась, становилась невыносимой. Настя уже не могла встать на ногу.

В течение четырех лет девушка фактически жила на обезболивающих, чтобы иметь возможность ходить. Спортом, конечно, перестала заниматься, но работу не оставила. Просто надевала длинное платье, чтобы не была заметна ее хромота.

— Я жила с этой болью. С ней засыпала и с ней просыпалась, — с ужасом вспоминает Настя.

После обследования львовские медики установили неутешительный диагноз — отмирание головки бедренной кости. Такие случаи почти не встречаются у молодых. Обычно это болезнь пожилых людей.

У Насти же заболевание спровоцировали иммуносупрессанты, которые принимают после пересадки органа. Вылечить пораженный некрозом сустав медикаментозно невозможно. Только операция и эндопротезирование.

Хирургическое вмешательство в больнице Святого Пантелеймона прошло успешно!

Всего несколько дней прошло после операции, а Настю уже можно увидеть в больничных коридорах. Пока что на костылях, но в хорошем настроении. Ей больше не нужны обезболивающие. И это большая победа — и Насти, и врачей.

Настя продолжает бороться за свое здоровье. Она стала в лист ожидания на еще одну трансплантацию. Третья попытка обязательно должна быть удачной.

Источник и фото: Первое медицинское объединение Львова