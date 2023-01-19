В новых рекомендациях органов здравоохранения Канады, утвержденных правительством на этой неделе, речь идет о лимите в две рюмки крепкого алкоголя в неделю и обязательных предупреждениях о вреде для здоровья на всех водочных изделиях.

Сообщается, что это существенные изменения в данном вопросе с тех пор, как в 2011 году были приняты предварительные рекомендации по безопасному употреблению алкоголя: 10 стопок в неделю для женщин и 15 — для мужчин.

Отмечается, что новые рекомендации основаны на исследовании, которое профинансировала Health Canada – Национальная система здравоохранения.

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— Главным выводом ученых является то, что любое количество алкоголя вредит вашему здоровью, — говорит член группы экспертов, работавших над разработкой рекомендаций, Эрин Гобин.

Согласно результатам исследования, все, что превышает две стандартные дозы (около 341 мл пива крепостью в 5% или 142 мл вина крепостью 12%), повышает риски негативных последствий для здоровья, таких как рак груди и рак толстой кишки.

Отмечается, что такие оговорки могут стать “холодным душем” для 80% взрослых канадцев.

— Для большинства жителей Канады три рюмки в неделю — не такая уж большая доза алкоголя. Но для тех, кто их выпивает, это означает, что, например, риск рака мозга и горла возрастает на 15%, — отмечает Эрин Гобин.

Эксперты утверждают, что кардинальные изменения в рекомендациях по употреблению алкоголя – фактически от двух стаканов в день до двух в неделю – являются результатом тщательных и длительных исследований.