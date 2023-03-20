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Двух американок заподозрили в наркомании после того, как они съели рогалики с маком

20 марта 2023, 13:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
випічка
Источник: Pixabay

Две молодые мамы из штата Нью-Джерси в США подали в суд на больницы из-за тестов на наркотики, которые дали положительные результаты после того, как они съели рогалики с маком через несколько дней после родов.

Женщины утверждают, что лечебные учреждения, в которых они рожали, нарушили их права, поскольку провели тесты на наркотики без их согласия.

По словам американок, причиной ложноположительных результатов могли быть семена мака, которым были посыпаны съеденные рогалики.

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Женщин поддержал Американский союз гражданских свобод (ACLU), который также заявляет, что тесты были грубым нарушением их частной жизни.

Хотя некоторые эксперты в медицинском сообществе считают, что идея о том, что семена мака могут привести к положительному результату теста на наркотики невозможна, поскольку семена мака не содержат опиум.

В то же время, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), семена мака могут загрязняться опиатами, которые содержатся в семенной коробочке, покрывающей их.

Источник
The Guardian
Теги
Лікарні мати Наркотики Роды США
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