Две молодые мамы из штата Нью-Джерси в США подали в суд на больницы из-за тестов на наркотики, которые дали положительные результаты после того, как они съели рогалики с маком через несколько дней после родов.

Женщины утверждают, что лечебные учреждения, в которых они рожали, нарушили их права, поскольку провели тесты на наркотики без их согласия.

По словам американок, причиной ложноположительных результатов могли быть семена мака, которым были посыпаны съеденные рогалики.

Сейчас смотрят

Читайте также: Как и где нужно сдавать анализы на наркотики и алкоголь

Женщин поддержал Американский союз гражданских свобод (ACLU), который также заявляет, что тесты были грубым нарушением их частной жизни.

Хотя некоторые эксперты в медицинском сообществе считают, что идея о том, что семена мака могут привести к положительному результату теста на наркотики невозможна, поскольку семена мака не содержат опиум.

В то же время, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), семена мака могут загрязняться опиатами, которые содержатся в семенной коробочке, покрывающей их.