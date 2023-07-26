12-летнему Антону и 15-летнему Диме 10 июля в Охматдете провели трансплантации от посмертного донора.

Один из мальчиков получил донорские почки, другой — печень. Своим спасением они обязаны самому маленькому посмертному донору в Украине.

Теперь дети могут вернуться домой и жить обычной жизнью.

Родители 4-летнего мальчика из Ровно, которому диагностировали смерть мозга, дали согласие на посмертный забор органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим трем детям.

Большое спасибо семье и светлая память мальчику.

Антон, которому пересадили почки, родился с врожденными урологическими и желудочно-кишечными пороками, с одной почкой.

Три года назад и она перестала работать. Последние два года мальчик с мамой фактически жили в Охматдете и ждали донора.

Антону провели несколько реконструктивных операций и подготовили к пересадке. Когда донор нашелся, наши трансплантологи впервые выполнили пересадку сразу двух почек на одну сторону. Успешную пересадку.

Впервые за два года Антон с мамой покинул больницу. Однако они пока не могут вернуться домой на Херсонщину, потому что их село временно находится в оккупации.

Печень пересадили 15-летнему Диме из Кировоградской области.

Полгода назад ему диагностировали прогрессирующий цирроз печени. Шансы прожить еще хотя бы год у подростка были невысокими — всего 30%. Все его тело приобрело желтый цвет.

Нужна была срочная пересадка печени.

Специалисты Охматдета смогли стабилизировать состояние ребенка, подготовить его к трансплантации и успешно пересадить орган.

Антон и Дима еще будут приезжать в Охматдет на контрольные проверки.

Сердце от того же маленького донора теперь бьется в груди 6-летней девочки. Пересадку сердца выполнили в Институте сердца МЗ Украины.

— Это первый случай в Украине, когда донором органов стал 4-летний ребенок. Мужественное решение родителей спасло трех других детей, — рассказывает трансплантолог Охматдета Олег Годик.

Всего в Украине более 3 тыс. человек ждут трансплантации органов.

С начала нынешнего, 2023 года в Охматдете выполнили 12 трансплантаций органов детям: пересадили девять почек и три печени.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит