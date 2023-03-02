Отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей в Херсонской детской областной клинической больнице не прекращало реанимировать и оперировать новорожденных даже в самые тяжелые времена. А еще врачи из Херсона забирали на лечение детей в тяжелом состоянии из медучреждений области.

— Когда все началось в феврале, у нас в реанимации было семеро детей. Все – на искусственной вентиляции легких, – вспоминает заведующая отделением Ольга Пилярская. – Никто из нас не знал, что такое война. Никто не понимал, куда бежать и что делать. Мы надели на детей бирки и написали фамилии.

Неонатальная бригада в конце марта начала уезжать в другие города. Первый раз – в Каховку. Там было двое детей на искусственной вентиляции легких. Врачи областной рискнули унести их. До Каховки – 50 вражеских блокпостов.

оккупанты проверяли мобильные телефоны, раздели, смотрели, есть ли татуировки, нет ли следов от ношения оружия.

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— Когда навстречу ехала колонна их техники, то нужно было уезжать в поле. Если не свернуть… на наших глазах переехали машину, — вспоминает врач.

За время оккупации в Херсонскую детскую областную больницу перевезли 185 детей из городов. Бригада медиков выезжала в Геническ, Скадовск, Каховку и другие города, где нуждались в профессиональной медицинской помощи новорожденные дети.

– Был случай, что в больнице, куда мы приехали за ребенком, россияне проводили обыски. Нам дали 20 минут. Сказали, если успеете, то поедете обратно, если нет – останетесь здесь. Ребенок был в сложном состоянии, интубирован. Мы успели ее забрать, – рассказывает Ольга Пилярская.

Сообщения между оккупированными городами Херсонщины в то время не было – ни общественного транспорта, ни такси. Медики не могли оставить новорожденных и их родителей без помощи.

– Первый раз российские военные пришли ко мне с видеокамерой и коробкой какой-то гуманитарки. Я сказала, что комментариев на камеру давать не буду, – ответила врач.

оккупанты начали говорить, что врачи вне политики, но Ольга Пилярская твердо им отказала. К счастью, отделения больше не трогали.

– Я знала, какие проблемы в других больницах, как медиков забирали в подвалы, что делали с людьми, как связывали их и оставляют на несколько суток, – делится заведующая отделением.

Медикаменты в больнице были благодаря украинским волонтерам, находившим возможность передать их в оккупированный город. Самих пациентов в медучреждении стало гораздо меньше, но все случаи – сложные.

– Женщины едут рожать в Николаев. Все дети, которые у меня – это преждевременные роды, кровотечения, роды дома, недоношенные, холодовые травмы, – объясняет Ольга Пилярская.

Из 35 работников отделения осталось 17. Медики и медсестры приходят на работу на несколько дней, чтобы лишний раз не передвигаться по городу.

— Я зашла сейчас на трое суток. Проведу их в больнице. Затем выйдет вторая смена на несколько суток. Составляем графики так, чтобы не ходить часто по улицам, — объясняет Пилярская.

Обстрелы в Херсоне постоянно – бывает продолжаются пять минут, бывает не прекращаются всю ночь. У врачей-неонатологов есть бронежилеты в отделении, каски. Их всегда одевают на выезд.

— Честно говоря, я уже не помню, что такова мирная жизнь и как бывает по-другому. Психологически стало гораздо легче после деоккупации. Теперь здесь наши. Мы очень верим, что скоро победа, — заключает Ольга Пилярская.

Корпус для новорожденных Херсонской детской областной больницы был разрушен во время обстрелов. Медики переехали в другое помещение. Целых окон там нет – все выбиты. Но есть генераторы, экофлоу, стабилизаторы электроэнергии.

Источник: НСЗУ

Фото: НСЗУ