Двое тяжелораненых детей из Бучи умерли, потому что российские агрессоры не дали возможности каретам быстрой их вывезти в Охматдет.

Об этой трагедии рассказал руководитель Охматдета Владимир Жовнир.

— Сегодня ночью к нам должны были привезти троих тяжелораненых детей, получивших огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем, из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. Приезда еще одного ребенка мы ждем.

По словам медика, Киев продолжает держать оборону, Охматдет работает, а больница готова оказывать медицинскую помощь раненым детям и взрослым. В больнице — 185 детей, которые продолжают лечение в стенах НДСЛ Охматдет.

– Врачи никуда не уезжают. Мы готовы предоставлять безотлагательное лечение и детям и взрослым. Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в Западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева, — добавил Владимир Жолнер.

Коллектив Охматдет официально заявил, что персонал и медики больницы работают. Мы 24/7 оказывают помощь больным – взрослым и детям, принимаем раненых.

Тяжелейших пациентов эвакуируют на запад страны и за границу. Эти дети не могут лечиться в бомбоубежищах, поэтому их эвакуируют. Все остальные – на местах и ​​даже не думают о том, чтобы уезжать.

Госпиталь перегруппировывается и разворачивает дополнительные кровати. Вся хирургия на месте, продолжаются операции. Другие врачи и персонал больницы тоже на месте.

Мы не покинем своих, обещают врачи.

По-прежнему врачи верят в наших военнослужащих, доверяют теробороне и властям. Команда Охматдета в это непростое время делает все от себя зависящее, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Источник: Володимир Жовнір

Фото: Охматдет