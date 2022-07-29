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Диабет ІІ типа: сок, который снижает уровень сахара почти на 35%

29 июля 2022, 17:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
чорника
Источник: Depositphotos

В ходе исследования продуктов, который могут снизить высокий уровень сахара в крови, ученые Канады обнаружили, что черничный сок способен снизить уровень глюкозы в крови на 35%.

По словам ученых, результаты этого исследования ясно показывают, что черничный сок обладает сильным потенциалом против ожирения и диабета.

Черничный сок может представлять собой новое терапевтическое средство, поскольку он снижает гипергликемию у мышей с диабетом и может защитить молодых мышей с преддиабетом от развития ожирения и диабета, — заявил профессор фармакологии медицинского факультета Университета Монреаля Пьер С. Хаддад.

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Отмечается, что ученые проверили действие черничного сока на группе мышей, склонных к ожирению, резистентности к инсулину, диабету и гипертонии.

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Отмечается, что в исследованиях использовали черничный сок, биотрансформированный бактериями из кожуры плодов, которые усиливают антиоксидантное действие продукта.

Источник: Express

Теги
Диабет Наукові дослідження науковці сік Ягоди
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