Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поздравил украинских медиков с их профессиональным праздником.

— Сегодня профессиональный праздник отмечают наши медики. Преданные своему делу, они проявляют героизм, спасая жизни людей. Каждый день, в самых сложных условиях. В больницах и возле линии фронта. Спасибо за вашу работу и доброе сердце, – написал глава государства.

К поздравлениям на своей странице в Facebook присоединился и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— На плечах украинских медработников лежит забота и ответственность за высшую ценность на земле — человеческую жизнь. Чтобы жизнь победила смерть, ангелы без крыльев в медицинских халатах работают 24/7, нередко под вражескими пулями, в сверхсложных условиях, — подчеркнул председатель ВР.

Он отметил, что родился и вырос в семье врачей, поэтому точно знает, что такое приятная гордость ребенка, когда его родителям во время встречи говорят: “Спасибо, доктор, за то, что спасли жизнь!”.

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— Верим в наших ангелов-хранителей, — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что профессиональный праздник работников здравоохранения Украины отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году День медицинского работника выпадает на 19 июня. Праздник был установлен согласно указу Президента “О дне медицинского работника” №281/94 от 3 июня 1994 года.

Источник: Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук