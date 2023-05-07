Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова успешно провели пересадку легких 44-летнему Сергею Кудию из Славянска Донецкой области. Он стал уже четвертым украинцем, получившим донорские легкие не за границей, а в своей стране.

Об этом сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

— Еще 12 дней назад Сергей едва проходил несколько метров и не представлял своей жизни без кислородной поддержки. Сейчас пациент ежедневно проходит более 4 000 шагов, дышит полной грудью и строит планы на будущее, — пишут медики

С их слов стало известно, что когда-то Сергей работал водителем автобуса. Но два года назад его самочувствие резко ухудшилось: мужчина быстро терял вес, у него начались частые приступы одышки. Сатурация упала до 80%. Ингаляционные препараты уже не помогали.

Мужчине диагностировали хроническое обструктивное заболевание обоих легких и тотальную буллезную эмфизему: многочисленные воздушные кисты просто заменили здоровую легочную ткань. Жить без кислородного концентратора мужчина не мог.

Последний год Сергей редко покидал свое жилье, был полностью кислородно зависим. Он потерял 20 кг и жил с ожиданием, что каждый новый день может стать последним. Болезнь быстро прогрессировала и отнимала последние силы пациента.

Жена Сергея Ирина узнала о том, что в Украине начали пересаживать легкие. Из Полтавы, где супруги жили после начала полномасштабного вторжения, к трансплантологам во Львове пара приехала два месяца назад.

С тех пор супруги жили здесь, в ожидании вызова в больницу. Однажды так и случилось. Для Сергея появились донорские легкие.

— Операция началась в полночь. Всю ночь жена ждала известий под дверью операционной. В 10 утра врач сообщил: все прошло успешно. Прямо на глазах новые легкие стали розовыми и наполнились воздухом. Мужчина начал дышать, — пишут сотрудники больницы.

По их словам, на 12 день после пересадки пациент чувствует себя очень хорошо. Он много ходит и упорно разрабатывает легкие с помощью тренажеров.

Свои спасительные легкие Сергей Кудий получил от посмертного донора. Им стал 42-летний житель Нововолынска. Мужчину поразил тяжелый инсульт, и медики констатировали смерть мозга. Родные мужчины дали согласие на забор органов. Кроме Сергея, в ту ночь были спасены еще три жизни.

Источник: Первое медобъединение Львова