Утром 17 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 104 человек.
Заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;
- 53 человека в возрасте от 21 до 84 лет;
- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
За все время пандемии в столице коронавирус подтвердился у 10 642 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, 17 августа умер один человек. Всего коронавирусная болезнь унесла 154 жизней жителей столицы.
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Сейчас в Киеве 7 108 активных случаев коронавируса.
За последние сутки в медучреждениях было зафиксировано 148 подозрений на коронавирус, за все время пандемии – 21 028.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Дарницком и Соломенском — по 16, и в Шевченковском районе — 10 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 1 464 инфицированных Covid-19.
Было зафиксировано 2 089 летальных случаев от коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.
За время пандемии 48 164 пациентов выздоровели, за последние сутки — 342.