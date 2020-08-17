Утром 17 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 104 человек.

Заболели:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;

53 человека в возрасте от 21 до 84 лет;

4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

За все время пандемии в столице коронавирус подтвердился у 10 642 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, 17 августа умер один человек. Всего коронавирусная болезнь унесла 154 жизней жителей столицы.

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Сейчас в Киеве 7 108 активных случаев коронавируса.

За последние сутки в медучреждениях было зафиксировано 148 подозрений на коронавирус, за все время пандемии – 21 028.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Дарницком и Соломенском — по 16, и в Шевченковском районе — 10 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 1 464 инфицированных Covid-19.

Было зафиксировано 2 089 летальных случаев от коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 48 164 пациентов выздоровели, за последние сутки — 342.