Из-за ОРВИ и гриппа сумские школьники будут учиться до конца недели дистанционно. Такое решение приняла городская комиссия, ведь в регионе отмечается значительное обострение эпидемической ситуации.

ОРВИ, грипп и Covid-19 в Сумах

Врачи зафиксировали рост количества случаев острых респираторных вирусных инфекций, а также увеличение числа амбулаторных и стационарных больных.

В течение прошлой недели зарегистрировано 2 670 случаев, что на 28% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 45% — дети.

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Интенсивный показатель заболеваемости выше на 31% от среднего уровня интенсивности, что превышает эпидемический порог для региона.

И. о. главы города Артем Кобзарь определил, что ситуация требует немедленных мер для сдерживания инфекций. Именно поэтому школьники временно переведены на дистанционную форму обучения.

Населению рекомендовано соблюдать меры индивидуальной защиты, а субъектам хозяйствования — позаботиться о безопасности посетителей.

Комиссия планирует собраться снова в пятницу для обсуждения дальнейших мероприятий, определения стратегии и внедрения противоэпидемических мероприятий.

Источник: Городской совет Сум