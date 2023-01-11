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Детская смертность не уменьшается: 5 млн малышей в мире скончались, не дожив до пятилетнего возраста

11 января 2023, 15:50
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
іграшка, дитина
Источник: Pixabay

Согласно последним данным ООН, за 2021 год в мире умерло 5 млн детей до пяти лет. Почти половина (47%) из них скончались в первый месяц жизни. Основной причиной младенческой смертности эксперты считают отсутствие улучшения здравоохранения в разных странах мира.

С 2017 года количество смертей новорожденных почти не меняется. Самая большая проблема с младенческой смертностью и мертворожденными сохраняется в Африке.

– Несмотря на значительный прогресс в снижении материнской смертности, сохраняется огромная потребность в укреплении безопасных и качественных родов, особенно в неотложных акушерских условиях в странах Африки к югу от Сахары, – отмечает врач Вандана Трипати, директор программы по безопасной хирургии в области планирования семьи и акушерства в неправительственной организации EngenderHealth

Дети, рожденные в странах Африки к югу от Сахары, в 15 раз чаще умирают в детстве, чем в Европе и Северной Америке.

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Кроме того, риск рождения мертвого ребенка у женщин в странах Африки в семь раз выше, чем у женщин в Европе и Северной Америке.

По данным ООН, в 2021 году 1,9 млн детей родились мертвыми, из них 77% — в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Такая высокая неонатальная смертность происходит из-за осложнений и преждевременных родов.

Для детей, переживших первые 28 дней жизни, наибольшую угрозу представляют такие заболевания, как пневмония, диарея и малярия.

– Мы не обращаем внимания на женщин до того, как они забеременеют. Эти цифры являются результатом нищеты, голода и отсутствия жилья. Мы не собираемся совершенствоваться, не сосредоточившись на женщинах, — отмечает Кристи Кейд, директор альянса Белая лента, который проводит кампании за здоровье, права и гендерное равенство женщин и девушек.

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Источник
The Guardian
Теги
Африка Немовля ООН
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