Согласно последним данным ООН, за 2021 год в мире умерло 5 млн детей до пяти лет. Почти половина (47%) из них скончались в первый месяц жизни. Основной причиной младенческой смертности эксперты считают отсутствие улучшения здравоохранения в разных странах мира.

С 2017 года количество смертей новорожденных почти не меняется. Самая большая проблема с младенческой смертностью и мертворожденными сохраняется в Африке.

– Несмотря на значительный прогресс в снижении материнской смертности, сохраняется огромная потребность в укреплении безопасных и качественных родов, особенно в неотложных акушерских условиях в странах Африки к югу от Сахары, – отмечает врач Вандана Трипати, директор программы по безопасной хирургии в области планирования семьи и акушерства в неправительственной организации EngenderHealth

Дети, рожденные в странах Африки к югу от Сахары, в 15 раз чаще умирают в детстве, чем в Европе и Северной Америке.

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Кроме того, риск рождения мертвого ребенка у женщин в странах Африки в семь раз выше, чем у женщин в Европе и Северной Америке.

По данным ООН, в 2021 году 1,9 млн детей родились мертвыми, из них 77% — в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Такая высокая неонатальная смертность происходит из-за осложнений и преждевременных родов.

Для детей, переживших первые 28 дней жизни, наибольшую угрозу представляют такие заболевания, как пневмония, диарея и малярия.