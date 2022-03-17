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Детские кардиохирурги из Киева уже работают во Львове: скоро начнут делать операции

17 марта 2022, 10:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Источник: Depositphotos

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Медицина в Україні
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