Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии на период войны переехал во Львов и будет работать на базе Львовского областного кардиоцентра на улице Кульпарковской, 35, сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
— Здесь обустроили помещение для проведения консультаций, операций, реанимации и послеоперационного периода маленьких пациентов, — написал он.
Врачи уже начали прием пациентов: проводят осмотры, консультируют детей, а со следующей недели планируют начать операции. Оборудование и расходные материалы уже перевезли из Киева во Львов.
— После нашей победы киевские специалисты вернутся на свои рабочие места в столице. А мы будем думать над тем, чтобы филиал этого заведения и в дальнейшем работал во Львове, — добавляет Козицкий.
Также глава области пожелал всем маленьким пациентам учреждения скорейшего выздоровления и заверил, что они находятся в надежных руках.
Источник: Максим Козицкий