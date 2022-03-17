— Здесь обустроили помещение для проведения консультаций, операций, реанимации и послеоперационного периода маленьких пациентов, — написал он.

Врачи уже начали прием пациентов: проводят осмотры, консультируют детей, а со следующей недели планируют начать операции. Оборудование и расходные материалы уже перевезли из Киева во Львов.

— После нашей победы киевские специалисты вернутся на свои рабочие места в столице. А мы будем думать над тем, чтобы филиал этого заведения и в дальнейшем работал во Львове, — добавляет Козицкий.

Также глава области пожелал всем маленьким пациентам учреждения скорейшего выздоровления и заверил, что они находятся в надежных руках.

Источник: Максим Козицкий