В первый день полномасштабной войны России против Украины в Днепре родился 21 младенец.

Мария Карачун, жительница Днепра рассказала о том драматичном и одновременно счастливом для нее дне.

Сейчас смотрят

– Я проснулась от взрыва. Была на 38 неделе беременности, – вспоминает Мария. – Лежу и думаю, только бы не война.

Эти события почти годичной древности до сих пор в памяти 33-летней Марии Карачун, будто это было вчера. Женщина рассказала, что сразу начались звонки на телефон мужа. Они были тревожными.

– Муж подрывается, хватает телефон. Вот такие глаза! Руки у него начинают трястись – война началась!

У Марии это была вторая тяжелая беременность. Первая, говорит женщина, окончилась трагически на немалом сроке. В эту же – постоянно была под наблюдением врачей. Поэтому решила срочно ехать в роддом.

– Мне нельзя было нервничать совсем. Я разговаривала с малышом. Я говорила, давай мы сегодня встретимся, – рассказала Мария.

Вокруг ревели сирены, мужчина читал новости, а врачи сказали Марии, что процесс начался. Паники не было. И вечером она родила сынишку. Сама. Павда пришлось еще побегать в бомбоубежище.

Рожениц переселили в палату этажом ниже, чтобы было удобнее прятаться в укрытие.

– Помню, идем к лифту, а санитарка берет меня за руку и говорит, не волнуйся, у тебя молочко и детка, – вспоминает Мария.

На третий день Святослав и Мария выписывались. Тоже под звуки воздушной тревоги.

— Бомбоубежище было не очень оборудовано, не хватало стульев. Я сидела в пальто на пакете, – рассказала молодая мама. – Моя мама держала Святослава. Нам приносили смесь и все кормили детишек.

Женщина не так представляла себе выписку из роддома. Как только сообщили, что можно выходить из укрытия, они побежали.

Мария признается – уже почти год, как потеряла глубокий сон. И не может надолго отпустить сына от себя.

— Постоянно в напряжении. Мне важно, чтобы ребенок был рядом, – призналась женщина.

Но больше женщину испугало, что российская ракета ударила по девятиэтажке в Днепре в этом году 14 января. Потому что это было очень близко – за несколькими домами.

– Ребенок только проснулся, я памперс сменила и услышала сильный взрыв, – сказала Мария. – я схватила сына и побежала в тамбур. Здесь и муж прибежал, и мама со стоянки.

Впрочем, Святослав, замечает мама Мария, растет интересным и удивительно спокойным ребенком войны.