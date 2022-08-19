В США зафиксирована вторая смерть в результате редкой инфекции, вызванной поедающей мозг амебой. На этот раз жертвой стал ребенок, который купался в реке восточной Небраски на Среднем Западе страны.

По словам представителей органов здравоохранения, ребенок умер от первичного амебного менингоэнцефалита, обычно смертельной инфекции, вызванной амебой naegleria fowleri.

Сообщается, что от той же инфекции в июле 2022 года умер житель Миссури после того, как искупался на озере Трех огней на юго-западе Айовы. Местные власти закрыли пляж озера в качестве меры предосторожности почти на три недели.

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Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний говорят, что инфекции, вызванные naegleria fowleri, встречаются редко, но в подавляющем большинстве случаев приводят к летальному исходу.

Отмечается, что люди обычно заражаются, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос во время плавания или ныряния в озере и реке.



Симптомы включают лихорадку, головную боль, тошноту или рвоту, переходящие в ригидность затылочных мышц, потерю равновесия, галлюцинации и судороги.

По данным CDC, в период с 1962-го по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заболевания, в которых выжили только четверо людей.

Отмечается, что амебы обычно встречаются в южных штатах, поскольку они процветают в водах, температура которых выше 30 по Цельсию.

Чиновники здравоохранения рекомендуют пловцам в пресноводных водоемах затыкать носы, не погружать голову под воду и избегать таких занятий, как катание на водных лыжах и тюбингах, которые могут привести к попаданию воды в нос, глаза или рот. Подхватить амебу, просто выпив зараженную воду, нельзя.