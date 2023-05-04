Специалисты Бостонской детской больницы в США впервые провели операцию на мозге плода в материнской утробе. Речь идет о лечении мальформации вены Галена. Это порок эмбрионального развития сосуда мозга, при котором нарушается мозговое кровообращение и часто поражается работа сердца.

В сообщении говорится, что порок вены был диагностирован с помощью УЗИ на 30 неделе развития плода.

Обследование показало, что с вероятностью в 99% патология приведет после рождения к тяжелому нарушению работы сердца и легких ребенка, и возможно неврологическим и когнитивным нарушениям.

С помощью аппарата УЗИ хирурги провели эмболизацию с частичной закупоркой вены Галена. Это сразу значительно уменьшило кровоток из-за проблемного сосуда и снизило нагрузки на сердце.

Через два дня ребенок родился с небольшим зажившим следом на голове от прокола. Он не нуждается в поддержке работы сердца и дополнительном лечении мальформации вены Галена, имеет нормальные показатели жизнедеятельности.

Неврологическое обследование также не выявило у новорожденного расстройств, в частности в движениях, рефлексах, способности есть.

В течение двух лет врачи продолжат следить за развитием неврологических, когнитивных, поведенческих и сердечно-сосудистых показателей ребенка.

Источник: nauka.ua