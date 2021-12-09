Акушер-гинеколог частной клиники во время ведения 32-летней роженицы неправильно оценил показания специального мониторинга состояния плода. В результате чего младенец получил серьезные травмы и умер через 55 дней после своего рождения.

Киевской городской прокуратурой по данному факту открыто уголовное производство. По сути речь идет о врачебной ошибке, стоившей жизни новорожденному.

— Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы врач-акушер-гинеколог совершил неправильную оценку данных КТГ-мониторинг плода и своевременно не принял решение о проведении операции кесарева сечения, — говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Далее уточняется, что вследствие полученных необратимых изменений в центральной нервной системе новорожденный ребенок умер через 55 дней.

Отмечается, что комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила причинно-следственную связь между действиями медика и смертью младенца.

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Досудебное расследование осуществляется Оболонским управлением полиции ГУ НП в г. Киеве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: Киевская городская прокуратура