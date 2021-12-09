Во Львове от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерла 23-летняя роженица из города Николаев.

Об этом сообщил генеральный директор львовского Центра легочного здоровья Любомир Рак в комментарии одному из изданий.

— Женщина совсем молодая, ей 23 года, из Николаева (Львовская область). У нас пробыла где-то более двух недель. Причиной смерти стала тяжелая пневмония, которую вызвал Covid-19, — отметил врач.

По его словам, медики более двух недель боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Она не делала прививки от коронавирусной инфекции.

Заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра Александр Симкин рассказал, что женщину госпитализировали в медучреждение на 37-й неделе беременности.

— Ее к нам доставили из Центра легочного здоровья, поскольку не прослушивалось сердцебиение плода. Сначала мы пытались разродить женщину естественным путем, но началась отслойка плаценты, поэтому пришлось делать кесарево сечение. К сожалению, ребенка не спасли, — утверждает он.

После операции пациентка пробыла в перинатальном центре около шести часов. А потом ее перевели в Центр легочного здоровья.

С начала сентября во Львовской области от коронавируса умерли пять рожениц. Никто из них не был вакцинирован. В то же время сейчас на лечении в центре находится девять беременных, они также не делали прививки.