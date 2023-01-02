В Николаевской области женщина родила прямо в машине скорой помощи в 00.00 в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, ссылаясь на главу Николаевской ОВА Виталия Кима и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

— 31 декабря в селе Бугское на Николаевщине у женщины начались роды. К ней направили скорую, но из-за размытых дорог та застряла, — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, на помощь медикам были направлены сотрудники ГСЧС. А пока спасатели добирались на место, бригада скорой приняла решение подключить по скайпу к процессу родовспоможения акушерку из Новой Одессы.

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— Пока скорую вытаскивали, роженица родила. Около 00.00 на свет появилась девочка, — сообщают в Минздраве.

Отмечается, что непосредственно роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, по скайпу — врач Новоодесской ЦРБ Татьяна Любенко.

В Минздраве поздравили маленькую украинку и ее маму и пожелали всем украинцам как можно больше настоящих чудес в победном 2023 году.

Фото: Минздрав