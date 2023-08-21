Украинского военного Дмитрия Ярмольчука с 30% ожогов тела лечат во Львове, в реабилитационном Центре Незламные.

Воин чудом спасся из-под обстрела и огня. Во время боевого задания в июне российские силы попали в его боевую машину противотанковой ракетой. Невероятным образом, после того как его побратим погиб на месте, Дмитрию удалось выжить и вырваться из охваченного огнем и поврежденного авто.

Сейчас Дмитрий получает профессиональную помощь специалистов Национального реабилитационного Центра Незламные. После того как братья по оружию и медицинский персонал на передовой оказали ему первую помощь, его перевезли в центр, где констатировали ожоги, которые составляли 30% тела на голове, лице, шее, руках и ногах.

Ожоговый центр осуществил очистку ран, а пластические хирурги помогли закрыть дефекты донорской кожей. Процесс восстановления оказался нелегким, однако благодаря экспертам центра состояние Дмитрия постепенно улучшается. Через два месяца он уже может двигаться и даже ходить.

Дмитрий Ярмольчук — житель города Вараш, что в Ровенской области, теперь уже отметил 50-летие. Долгое время он был обычным строителем, но ситуация в Украине заставила его вступить на путь военной службы. Даже судорожный синдром не смог остановить его помогать стране.

Благодаря настойчивости Дмитрия его все-таки мобилизовали, и он стал оператором-наводчиком боевой машины пехоты. В его повседневные обязанности входила транспортировка армейцев, доставка боеприпасов и эвакуация с поля боя. Именно выполнение одной из этих задач стало решающим для Дмитрия.

Источник и фото: Незламні