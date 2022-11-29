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Чудом выжили: беженцы из Нигерии 11 дней продержались на руле корабля чуть выше ватерлинии

29 ноября 2022, 13:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Береговая охрана Испании спасла трех безбилетных мужчин, которые укрылись на танкере, прибывшем на Канарские острова из Нигерии. Выяснилось, что они 11 дней продержались на руле судна, расположенного чуть выше ватерлинии.

Сообщается, что танкер Alithini II под мальтийским флагом прибыл в Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в понедельник, 28 ноября, после 11-дневного плавания из Лагоса в Нигерии.

Береговая охрана сообщила в Twitter, что мужчины были доставлены в порт и осмотрены медицинскими службами в связи с обезвоживанием и переохлаждением.

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— Это не первое и не последнее событие. Безбилетным пассажирам не всегда везет, — написала в Twitter советник по вопросам миграции правительства Канарских островов Чема Сантана.

Сообщается, что опасные переходы на Канарские острова из Северной Африки резко увеличились с конца 2019 года после ужесточения проверок на средиземноморских маршрутах.

Испанские данные показывают, что морская миграция на архипелаг увеличилась на 51% за первые пять месяцев года по сравнению с годом ранее.

Отмечается, что тысячи людей ежегодно умирают во время плавания, которое становится все более опасным из-за использования шатких деревянных или надувных лодок.

Фото: Twitter

Источник
The Guardian
Теги
Испания Беженцы Нігерія
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