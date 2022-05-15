В Центре хирургии Первого медицинского объединения Львова снова свадьба.

Молодожены – Алексей и Оксана из Северодонецка. Они знакомы еще со школы. Но вступить в брак, говорят, не спешили. Война все поменяла.

Алексей чудом выжил во время артобстрела родного города. Потерял ногу. Эвакуационным поездом с любимой они добрались во Львов. И уже решили, что хотят соединить свои судьбы и быть навеки вместе.

Врачи и медицинский персонал медобъединения поздравили молодоженов со свадьбой и пожелали им долгих лет семейной жизни в мирной Украине!

Украинское правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия. О том, как это будет происходить на практике, рассказал министр юстиции Денис Малюска.

Согласие военнослужащего удостоверит путем составления акта командир соответствующего военного подразделения и заполнит все необходимые данные. Затем такое согласие будет передано в соответствующий отдел ДРАЦС, который зарегистрирует брак и предоставит удостоверение брака.

Источник: Первое медицинское объединение г. Львова