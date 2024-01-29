Житель американского штата Техас Уильям Лоулис Пейс чудом выжил после того, как в восемь лет в 1917 году получил выстрел в лицо из винтовки 22-го калибра. Его старший брат Марвин случайно застрелил его во время игры на их семейной ферме. Ни один из братьев не знал, что винтовка заряжена.

Сообщается, что в результате несчастного случая у Уильяма было изуродовано лицо, выстрел также вызвал полную потерю слуха на правое ухо и почти полную слепоту на правый глаз.

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Занесен в Книгу рекордов Гиннеса

— Несмотря на эти травмы, Уильям прожил еще 94 года и 175 дней – рекорд по продолжительности жизни с пулей в голове – прежде чем он скончался 23 апреля 2012 года в возрасте 103 лет, — говорится в сообщении.

Уильям был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2006 году, когда рентгеновские снимки подтвердили, что пуля действительно застряла в затылке мужчины.

Врачи боялись извлекать пулю

По словам сына Уильяма Терона, пулю так и не извлекли, поскольку врачи боялись, что он не переживет операцию.

— В течение всего времени он не чувствовал боли, не терял сознание. Врачи решили, что ничего не могут для него сделать, потому что пуля была очень близко к мозгу, — рассказал Терон.

Жил полной жизнью

Тем не менее Уильям не позволил своим недостаткам мешать его жизни. В детстве он любил играть в бейсбол, затем пару лет учился в колледже, прежде чем врач рекомендовал ему бросить учебу, чтобы сохранить здоровый глаз.

В итоге Уильям пошел по стопам отца и стал фермером, а годы спустя работал смотрителем кладбища.

Он прожил 71 год в браке со своей женой Онетией, с которой путешествовал по миру, посещая такие страны, как Танзания, Египет, Австралия и другие. У пары остались двое сыновей, а также несколько внуков и правнуков.

В 2010 году журнал The Modesto Bee спросил Уильяма, что удивило его больше всего за более чем 100 прожитых лет. Мужчина ответил, что это улучшения в жизни. Ведь когда он родился, не было ни тракторов, ни доильных машин.

Источник: Книга рекордов Гиннеса