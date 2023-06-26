Специалисты Национального реабилитационного Центра Незламні, входящего в состав Первого медобъединения Львова, выхаживают тяжело раненого военного с множественными переломами и ожогами. Российские пилоты попали ракетой прямо в автомобиль украинских защитников.

Об этом сотрудники ПМО сообщили на своей странице в Facebook.

— 39-летний Дмитрий Шеменюк родом из села Березовичи на Волыни. За плечами — шесть лет пограничной службы и год в рядах ВСУ – на войне, которую тогда еще не называли большой, — пишут медики.

Начало полномасштабного вторжения застало ветерана дома. Мужчина без колебаний достал из гаража свое снаряжение и отправился в военкомат.

Дмитрий стал разведчиком. Сначала оборонял Киев. А после того, как оккупантов удалось выгнать с севера страны, продолжил воевать на Николаевщине, а впоследствии – на Харьковщине. Ранение получил на купянском направлении.

В тот день Дмитрий вместе с четырьмя побратимами ехал на задание. Внезапно по ним начинает работать вражеская авиация. Ракета попала прямо в автомобиль с пятью защитниками.

Половину машины снесло. Двое военнослужащих погибли на месте. Троих ударной волной отбросило от горящих останков автомобиля. Когда Дмитрий пришел в себя, увидел, что вокруг все горит, в том числе и тела погибших побратимов.

Несмотря на ужасные боли, ожоги и множественные переломы, мужчина собрался с силами и самостоятельно преодолел полкилометра. Затем потерял сознание.

Его и двух тяжело раненых побратимов нашли находившиеся неподалеку военные. Их доставили в ближайший госпиталь в Купянске. У всех троих – ожоги и множественные осколочные ранения всего тела.

После оказания первой помощи Дмитрия перевезли в Харьков. Там подключили к аппарату ИВЛ. После трех дней в реанимации врачам удалось стабилизировать состояние разведчика и его отправляют дальше – во Львов.

В Центр Незламні Дмитрий поступил в тяжелом состоянии: ожоги 2-й степени руки и спины, множественные переломы бедра, лопатки, ребра и верхней конечности.

— Сначала наши специалисты очистили и закрыли раны. А потом пластические хирурги пересадили кожу. Они взяли трансплантат с бедер и переместили его на пораженный огнем участок на руке. Теперь можем сказать точно: кожа прижилась, — пишут медики.

Следующий этап – лечение переломов. Ортопед-травматологи Центра на днях должны установить Дмитрию аппараты наружной фиксации. Затем защитника ждет длительная реабилитация. Несмотря на пережитое, Дмитрий хочет как можно быстрее продолжить защищать страну от врага.

Источник: Первое медобъединение Львова