В течение января в Украине зарегистрировано 42 случая нового субварианта Covid-19.

Дженни в Украине

По данным Минздрава, штамм Дженни был выявлен в 12 регионах: по восемь случаев зафиксировали в Сумской и Киевской областях, шесть — во Львовской, пять — в Черкасской, четыре — в Житомирской и Хмельницкой, два — в Волынской, в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой и Черниговской — по одному.

Среди 42 пострадавших восемь пациентов нуждались в госпитализации.

Сейчас смотрят

Как защититься

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что сейчас риск распространения Дженни является низким, но вакцины, которые применяют сейчас, способны защитить от нового штамма Covid-19.

Специалисты напоминают, что прививки против коронавируса в Украине являются бесплатными и доступными во всех областях Украины.

Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно получить по ссылке или по телефону контакт-центра Министерства здравоохранения.