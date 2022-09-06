Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Объединенном эфире украинских телеканалов сделал детальный осмотр российской аптечки.

Андрей Небытов побывал на месте расположения российских войск в феврале-марте под Макаровым, что на Киевщине.

Сейчас смотрят

— Мы находимся в прекрасной березовой роще, которую, к сожалению, загадили эти рашистские нелюди, которые здесь спали и жрали, поедая все, что было замародерено у местных жителей, — рассказывает полицейский.

Здесь же и была обнаружена одна из аптечек российских агрессоров.

Как отметил Андрей Небытов, емкость для аптечки — вполне современная, тканевая, с закрепляющими элементами, приспособленная для ношения на поясе.

Выяснилось, что индивидуальная аптечка была укомплектована в Санкт-Петербурге в 2018 году, о чем свидетельствует прикрепленный изнутри листок бумаги.

— Судя по году выпуска, нужно полагать, что мы имеем дело с улучшенной и модернизированной версией набора первой домедицинской помощи, — отмечает Андрей Небытов.

Обзор он начал с ознакомления с содержащейся здесь книжечкой-инструкцией, на первой странице которой перечислен коллектив составителей аптечки, состоящий из довольно солидных по научным званиям российских медицинских светил.

Итак, что же эти светила в конечном итоге решили положить в аптечку солдата.

— Набор, скажем сразу, выглядит довольно скудно, — отметил Небытов.

Это промедол — наркотический анальгетик, разработанный в начале 50-х годов в СССР. Обезболивающее, которое должно быть в каждой аптечке.

Пакет индивидуальный противохимический, предназначенный для обработки лица, шеи и кистей рук в случае химического загрязнения.

Таблетки аквабриз, предназначенные для обеззараживания воды из открытых источников.

Упаковка с комплектом для перевязки ран, в состав которой входит булавка для укрепления повязки.

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха. Как отмечено в приложенной к жгуту записке, применяться он должен в стационарных условиях.

Также перед применением рекомендуется дважды протереть жгут салфеткой из натуральных тканей, смоченной в трехпроцентном растворе перекиси водорода или раствором моющего средства стирального порошка типа Лотос. Интервал между протираниями 10-15 минут.

Отмечается также, что жгут следует хранить при температуре от 0 до 25 градусов.

Понятно, что в случае ранения в условиях боя выполнить все эти условия невозможно.

— Условия хранения вот этого жгута нарушены неоднократно. Осталось только обрабатывать его моющим средством и перекисью водорода, — резюмирует Андрей Небытов.

Он отметил, что аптечка — очень важный показатель отношения государства к своему гражданину. Для сравнения Небытов продемонстрировал тактическую аптечку украинского воина, которая по количеству препаратов средств самопомощи, как образно сравнил полицейский, напоминает районную поликлинику где-то в Улан-Удэ.

Андрей Небытов закончил свой обзор демонстрацией медицинских носилок россиян, произведенных в 1972 году в Казани и представляющих собой убогое и до крайности примитивное сочетание двух алюминиевых труб с натянутым между ними брезентом.