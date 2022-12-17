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€100 млн: Всемирный банк поможет восстановить медицину в Украине

17 декабря 2022, 15:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня
Источник: Depositphotos

Во время рабочей встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина с представителями Всемирного банка было озвучено, что проект укрепления системы здравоохранения и сохранения жизни (Heal Ukraine), анонсированный в октябре, ожидает одобрения Советом директоров Всемирного банка уже в декабре этого года.

Накануне Украина и Всемирный банк подписали протокол переговоров по привлечению займа на сумму €100 млн. и грант Глобального фонда финансирования на сумму $10 млн. (GFF Grant) для реализации этого проекта.

— Средства будут направлены на реализацию комплекса неотложных мер по возвращению к стабильной работе системы здравоохранения, восстановлению разрушенных или поврежденных войной медицинских учреждений, их модернизации и повышению эффективности, — отметил министр.

Также средства планируется направить на следующие направления:

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  • дальнейшее усовершенствование и усиление первичной медико-санитарной помощи;
  • удовлетворение новых потребностей в охране психического здоровья и реабилитации;
  • модернизацию и повышение эффективности стационарной помощи;
  • развитие потенциала, поддержку инноваций, развитие электронной системы здравоохранения.

Основные мероприятия по реализации проекта планируется осуществить в 2023-2024 годах. Общая потребность в финансировании этого проекта оценивается в размере около $500 млн.

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Поддержка этого и других проектов, направленных на решение проблем в сфере здравоохранения, будет происходить из разных источников: Всемирный банк, Банк развития Совета Европы, Европейский банк реконструкции и развития.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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