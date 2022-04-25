Граждане Украины, которые спасаются от ужасов войны в странах ЕС, смогут получить здесь первичную психологическую и психическую помощь. Консультации специалистов будут предоставляться на родном языке.

На это Еврокомиссия в рамках программы EU4Health мобилизовала дополнительных € 9 млн.

— Жестокая агрессия России против Украины показала все ужасы войны. Она заставила миллионы невинных людей, многих из уязвимых слоев населения, покинуть свои дома и повседневную жизнь, и оказаться в полной неопределенности, — заявила Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стелла Кириакидес.

Она отметила оказание необходимой психологической поддержки всем, кто в этом нуждается.

Первичную психологическую и психическую поддержку украинцы смогут получить сразу после пересечения границы. Ее будут предоставлять представители Международной федерации обществ Красного Креста и других неправительственных организаций.

Дальнейшую помощь, консультации и диагностике предоставят в центрах приема беженцев, а также после получения статуса временного защиты, который предоставляет доступ к медицинской помощи в странах-членах ЕС.

Источник: EU supports Ukraine